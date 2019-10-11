الرئيس عون: عودة النازحين شملت 276 الف نازح ولم نتبلغ اي شكوى

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “توقيع اتفاق الشراكة اللبناني البريطاني خلال الشهر الماضي، من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين لبنان والمملكة المتحدة وتطويرها في المجالات كافة”.

واعرب الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والتنمية الدولية الدكتور اندرو موريسون، عن “امتنان لبنان للدعم الذي تقدمه بريطانيا للقوات المسلحة اللبنانية، لا سيما في برنامج بناء ابراج المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية، والذي يساعد على ضبط الحدود اللبنانية مع سوريا ويساهم في الحد من التهريب ودخول الاشخاص خلسة الى الاراضي اللبنانية”.

واكد ان “لبنان يولي اهمية اساسية لمسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم”، لافتا الى ان “العودة الطوعية والامنة التي تحققت حتى الان من لبنان، شملت 276 الف نازح عادوا الى سوريا ولم يتبلغ لبنان اي شكوى عن ممارسات تعرضوا لها بعد عودتهم”.

وتداول الرئيس عون مع الوزير البريطاني التطورات الاخيرة في المنطقة والمستجدات العسكرية على الحدود السورية – التركية وانعكاساتها السلبية على وحدة سوريا من جهة، وعلى اوضاع النازحين من جهة ثانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام