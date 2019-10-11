نقابة عمال المخابز: لعدم زجنا في أزمة الدولار

عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان اجتماعا، في مقر النقابة، برئاسة رئيس النقاية شحادة المصري وحضور الاعضاء، وتم البحث في الوضع الاجتماعي والازمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

واعتبر “ان أزمة الدولار تلقي بثقلها على كاهل المواطنين اللبنانيين وخصوصا ذوي الدخل المحدود وعمال المخابز والافران”، مشيرا الى “افتعال أزمة بين السلطة واصحاب العمل بدءا من قطاع المحروقات، الى قطاع الطحين والمطاحن والاتصالات والمستشفيات والادوية وغيرها من اللائحة الطويلة”.

وطالب المجلس “بعدم زجنا في هذه الازمة”، كما طالب “اصحاب المخابز والافران بالقيام بواجباتهم تجاه العمال بالدرجة الاولى والحفاظ على ديمومة عملهم”.

واكد “ان رغيف الخبز، هو رغيف الفقراء والعمال والعاطلين عن العمل والمادة الاساسية والحيوية لجميع المواطنين، واننا نحذر من اي ارتفاع بسعر ربطة الخبز او انقاص الوزن،ونطالب بتأمين المازوت والطحين للافران بسعر الدولار الرسمي، والدفع بالعملة اللبنانية. كما نطالب وزارة الاقتصاد باحياء لجنة دراسة سعر الرغيف والمؤلفة من مندوبي وزارة الاقتصاد والعمال وأرباب العمل لدراسة ميدانية لكلفة سعر ربطة الخبز”.

ودعا وزارة الاقتصاد الى “مكافحة الفوضى بالاسعار وجشع بعض التجار وارتفاع الاسعار والطلب من المواطنين الدفع بالدولار، حفاظا على ثرواتهم وزيادة ارباحهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام