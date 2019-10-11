ندوة العمل الوطني: على القوى العربية الحرة وقف الاعتداء التركي على سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 14:14

ندوة العمل الوطني: على القوى العربية الحرة وقف الاعتداء التركي على سوريا

منذ 19 mins 11 October، 2019
ندوة العمل الوطني
ندوة العمل الوطني
لبنان

اعتبرت “ندوة العمل الوطني”، في بيان اصدرته اثر الاجتماع الدوري للجنتها التنفيذية، “ان ما يجري على الأرض العربية في سوريا، من دخول للقوات العسكرية التركية هو اعتداء واحتلال وتهجير مقصود لمواطنيها، ومن هنا، فإن الندوة تعتبر هذا العدوان تعديا خطيرا على الأمن القومي العربي وعلى سيادة ووحدة الجمهورية العربية السورية بالاضافة إلى كونه انتهاكا للمواثيق والعهود الدولية”.

ودعت الندوة “القوى العربية الحرة بكل إمكانياتها للعمل على وقف هذا الاعتداء التركي وعلى الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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