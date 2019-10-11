الإنماء والاعمار: فسخنا العقد مع الشركة الايطالية المتعهدة مشروع جر مياه الأولي

أوضح مجلس الإنماء والإعمار “أن العقد مع الشركة الإيطالية التي كانت ملتزمة تنفيذ مشروع جر مياه الأولي، فسخ منذ آذار الفائت، بسبب تقصيرها بمتابعة تنفيذ المشروع، بالتزامن مع بدء إجراءات إشهار إفلاسها، لكنه أكد في المقابل أن عقد تنفيذ مشروع سد بسري مع تحالف الشركتين التركيتين المتعهدتين، لا يزال قائما، مطمئنا إلى أنهما تتمتعان بملاءة مالية عالية تتيح لهما تنفيذ المشروع، بحسب المستندات المقدمة منهما أصولا”.

وقال في بيان “تعقيبا على ما أورده عدد من وسائل الإعلام نقلا عن تغريدة للاعلامي جان عزيز في شأن مشروع سد بسري، يهم مجلس الإنماء والإعمار أن يوضح ان مشروع سد بسري يندرج ضمن منظومة تزويد بيروت وجبل لبنان بالمياه، التي تشمل مشروعين:الأول هو سد بسري، والثاني هو جر مياه نهر الأولي. ولكل من هذين المشروعين عقد منفصل للتنفيذ مع متعهد مختلف”، لافتا الى “إن الشركة الإيطالية التي تناولها السيد جان عزيز هي شركة cooperativa muratori cementisti (CMC) de ravena، وهي كانت متعهدة تنفيذ مشروع جر مياه الأولي، لكن مجلس الإنماء والإعمار سارع إلى فسخ عقد الالتزام معها في 22 آذار 2019، بسبب تقصيرها بمتابعة التنفيذ وعندما أصبحت قابلة للافلاس او الصلح الواقي، وصادر المجلس كفالتي حسن التنفيذ ورصيد السلفة بتاريخ 27 نيسان 2019 وبالتالي تم كف كل علاقة تعاقدية مع هذه الشركة، علما ان المجلس يتابع حاليا تنفيذ قسم من اشغال المشروع الضرورية، وسوف يصار قريبا الى إعادة تلزيم القسم المتبقي منها”.

وختم “اما في ما يتعلق بمشروع سد بسري، فالمتعهد هو تحالف شركتي Nurol وOzaltin التركيتين، وعقدهما ساري المفعول، اذ ان الشركتين تقدمتا أصولا إلى المناقصة بمستندات تبين ان لديهما ملاءة مالية عالية وكافية لتنفيذ المشروع تفوق ما هو مطلوب، إذ يبلغ معدل حجم الاعمال السنوي لإحداهما 500 مليون دولار، فيما يتجاوز 600 مليون للأخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام