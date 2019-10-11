الشيوعي: شباب من الحزب دخلوا مقر الاتحاد العمالي وتلوا بيانا دعوا فيه للاعتصام أمام جمعية المصارف الاحد

أعلن الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان اليوم، “ان مجموعة من شباب الحزب قامت بتحرك تحت اسم “تحرك النقابي الياس الهبر”، الى المقر الرئيسي لاتحاد العمالي العام، وتمكنت من الدخول الى قاعة المؤتمرات حيث تمت تلاوة بيان اشار الى “اننا لم نأت إلى هنا اليوم لنذكر الاتحاد العمالي العام بمهمته وواجبه أن يكون سلاح العمال وصوتهم، خصوصا وسط الهجمة التفقيرية التي تشنها السلطة عليهم اليوم، بل جئنا لنقول أننا نعرف جيدا هذا الاتحاد الذي فبركته السلطة في التسعينيات، تحديدا لضرب الحركة العمالية والنقابية والقضاء عليها. نعرف جيدا هذا الاتحاد الساكت مذاك وإلى اليوم عن حقوق العمال. لم يحرك ساكنا. ولم تمثل قيادته إلا اتحاد السلطة ورأس المال المالي ضد مصلحة العمال والمزارعين والكادحين والموظفين”.

واضاف البيان”جئنا إلى هنا اليوم لنؤكد الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد بتمثيل من يجب أن يمثلهم. ولنعلن أن معركتنا الطويلة مع هذه السلطة المتعفنة والطبقة الحاكمة هي معركة جذرية شاملة في مواجهتها للنموذج الاقتصادي القائم، للهدر والفساد، للطائفية والمحاصصة التي تعتاش عليها السلطة وتؤبد حكمها ولكل أدوات السلطة التي تخدم مصالحها وتحفظ استمراريتها.

ودعا البيان الى التوجه إلى جمعية المصارف في وسط بيروت عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأحد في 13 تشرين الأول، “لنكرر مجددا أنه لا إنقاذ للبلد دون تغيير لهذه السلطة، ولا تغيير دون مواجهة، مواجهة من أجل عيش كريم، وطن حر وشعب سعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام