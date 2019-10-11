عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين الجمعة، أن أكثر من ألف لاجئ عادوا إلى البلاد من أراضي الأردن ولبنان، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وذكر المركز في نشرة له بهذا الشأن على الموقع الرسمي لوزرة الدفاع الروسية “عاد خلال الــ24 ساعة الماضية 1069 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من الدول الأجنبية، بينهم 418 لاجئا (125امرأة و213 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 651 شخصاً (195 امرأة و332 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، منذ يوم 18 تموز/يوليو عام 2018 الماضي، قد بلغ أكثر من 432 ألف شخص، منهم أكثر من 136 ألف شخص من لبنان وأكثر من 295 ألف شخص من الأردن. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، بحسب النشرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 32 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية