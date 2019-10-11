مسيرات فلسطينية في محافظات الضفة اليوم تضامنا مع الاسرى

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات، التي تنطلق في العديد من المحافظات في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وعدة مناطق في أراضي الـ1948، تضامنا مع الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام والبالغ عددهم ستة أسرى في مقدمتهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان المضرب لليوم 72 . وأكدت القوى في بيان صحفي أن هذه المسيرات التي سنتظم ظهرا بدعوات من مجموعات شبابية، ونشطاء المقاومة الشعبية، والحركة الطلابية، تأتي تعبيرا عن وقوف الشعب مع الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يعانون ظروف اعتقالية بالغة القسوة عبر سياسة التعذيب الممنهج بحقهم .

المصدر: قناة المنار