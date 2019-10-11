الخارجية الايرانية: الجهات الضالعة في هذا الحدث الخطير تتحمل كامل المسؤولية عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 12:40
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ناقلة نفط ايرانية تتعرض لانفجار على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي
شركة النفط الوطنية الايرانية: الانفجار في ناقلة النفط قرب ميناء جدة ناجم عن صاروخ
الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط: الناقلة تعرضت لأضرار محدودة جراء الانفجار قرب ميناء جدة
الشركة الوطنية الايرانية لناقلات النفط: الناقلة لم تتعرض لحريق وتمت السيطرة على تسرب النفط
الخارجية الايرانية: الجهات الضالعة في هذا الحدث الخطير تتحمل كامل المسؤولية عنه
الخارجية الايرانية: التحقيق مستمر في تفاصيل هذا العمل الخطير وسنعلن عن النتائج بعد احرازها
وزير النفط الايراني يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الهجوم على ناقلة النفط الايرانية في البحر الاحمر
متحدث باسم الأسطول الخامس الاميركي:ليس لدينا أيّ معلومات عن الناقلة الايرانية سوى التقارير الاعلامية
التلفزيون السوري: عدوان تركي بالطيران الحربي والمدفعية على مدينة رأس العين بريف الحسكة
الدفاع التركية: مقتل أول جندي وجرح ثلاثة آخرين في العملية العسكرية شمال شرقيِ سوريا
فرنسا تؤكد أن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا مطروح
الرئيس الاميركي يقترح ان تتوسط واشنطن بين الأتراك والأكراد بعد ان شنت انقرة هجوما على شمال سوريا
اعضاء جمهوريون في الكونغرس الاميركي: سنطرح قرارا لفرض عقوبات على تركيا ردا على هجومها على الاكراد في سوريا
الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "اطفالنا الشهداء" في اطار مسيرات العودة
حماس ترفض الترتيبات الجارية لزيارة المنتخب السعودي لكرة القدم لملاقاة المنتخب الفلسطيني في الضفة عبر بوابة الاحتلال
الأمم المتحدة: زيادة الفقر في اليمن إلى 75 % واذا استمر القتال حتى 2022 فستصنّف اليمن كأفقر بلد في العالم
منظمة أوبك: تراجع الانتاج إلى 28.49 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 1.32 مليون برميل يوميا إثر الهجمات على ارامكو
الوكالة الفرنسية: اختفاء طائرة شحن رسمية على متنها 8 أشخاص في الكونغو الديموقراطية
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
ينظم حزب الله مجالس حسينية كل يوم ثلاثاء حتى نهاية العشرين من شهر صفر في مجمع سيد الشهداء (ع) الساعة 8 مساء تتخللها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
الخارجية الايرانية: الجهات الضالعة في هذا الحدث الخطير تتحمل كامل المسؤولية عنه
منذ 42 mins
11 October، 2019
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