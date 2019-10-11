الخارجية الايرانية: الجهات الضالعة في هذا الحدث الخطير تتحمل كامل المسؤولية عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 12:40

الخارجية الايرانية: الجهات الضالعة في هذا الحدث الخطير تتحمل كامل المسؤولية عنه

منذ 42 mins 11 October، 2019
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