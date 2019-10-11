  الحرس الثوري الايراني: الأعداء وصلوا الى مرحلة التوسل

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني الأميرال علي فدوي أن الأعداء “وصلوا في الظروف الراهنة الى مرحلة التوسل”، مضيفاً أن “الأحداث الأخيرة اظهرت ضعف الأعداء”. وأوضح فدوي في تصريح له أن “الأعداء يفكرون في ايجاد قوة رادعة امام ايران”، مضيفاً أن “آخر وزير دفاع في الحكومة الأميركية السابقة أعلن أن اميركا وحلفائها في المنطقة وخارجها يحاولون ايجاد قوة رادعة في مواجهة ايران. وتابع الأميرال فدوي أن “القوى الاستكبارية في العالم ليست مستعدة بسهولة لقول جملة ليست لصالحهم وتضر بهم، واذا كان الاعداء يستطيعون ان يفعلوا شيئا في الوقت الحضر فلن يؤجلوا ذلك الى الغد”. وأكد الأميرال فدوي أن “الأعداء فشلوا في تنفيذ مؤامراتهم ضد ايران”، مضيفاً “الأعداء وصلوا اليوم الى مرحلة التوسل لانقاذهم من الورطة في مستنقع اليمن ودول المقاومة الأخرى”.

المصدر: وكالة انباء فارس