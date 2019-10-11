نيجيريا وروسيا توقعان اتفاقية حول التعاون العسكري التقني خلال قمة روسيا-أفريقيا

أعلن سفير نيجيريا لدى روسيا ستيف ديفيز أوغبا، أن بلاده وروسيا تعتزمان توقيع اتفاقية تعاون في المجال العسكري التقني خلال انعقاد قمة روسيا-أفريقيا الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية. وقال أوغبا في مقابلة لوكالة سبوتنيك “نأمل أن يتمكن الرئيس محمد بخاري من إنهاء المفاوضات بشكل منطقي وتوقيع اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني في سوتشي. الاتفاقية جاهزة، عندما يصل الرئيس إلى سوتشي، سيقوم الطرفان بتوقيعها”. ووفقا له، “الاتفاق سيفتح فرصا جديدة في مجالات مثل توريد المنتجات العسكرية ، وتدريب المتخصصين”.

كما أعلن سفير جمهورية نيجيريا لدى روسيا الجمعة، أن أبوجا تبحث مع موسكو عملية شراء محتملة لمقاتلات “سو-57″، وأن بلاده مهتمة أيضاً بالمروحيات والدبابات وأجهزت الاستطلاع الروسية. وقال السفير رداً على سؤال بهذا الصدد “لقد ذكرتم أيضًا مقاتلات “سوخوي-57″، والمفاوضات جارية بشأنها أيضاً. لكن العقوبات ضد روسيا لا تساعد هذه القضية. روسيا شريك موثوق يفي دائمًا بالتزاماته”. وأشار إلى وجود عدد من التقنيات والمعدات العسكرية التي تهتم بها نيجيريا والتي يمكن لروسيا أن تقدمها.

وحول المعدات العسكرية الروسية التي تهتم بها أبوجا، أوضح السفير “نحن مهتمون بشراء الطائرات والمروحيات والدبابات والمعدات البحرية ومعدات الاستطلاع من أجل مكافحة الإرهاب على أراضينا. نحن على ثقة من أنه بمساعدة روسيا سنتمكن من القضاء على جماعة “بوكو حرام”، بالنظر إلى تجربة روسيا في مكافحة داعش[ التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا] في سوريا. ونأمل في مثل هذا المستوى من التعاون العسكري التقني مع روسيا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية