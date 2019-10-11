نيجيريا وروسيا توقعان اتفاقية حول التعاون العسكري التقني خلال قمة روسيا-أفريقيا في سوتشي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 11:04

نيجيريا وروسيا توقعان اتفاقية حول التعاون العسكري التقني خلال قمة روسيا-أفريقيا في سوتشي (سبوتنيك)

منذ 31 mins 11 October، 2019
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