أمريكا تعتزم إصدار تراخيص لتوريد سلع غير حساسة لهواوي

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الولايات المتحدة ستصدر قريبا تراخيص تتيح لبعض الشركات الأمريكية توريد سلع غير حساسة لشركة هواوي الصينية، في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون كبار من البلدين في الأسبوع الحالي لاستئناف محادثات تجارية.

وأدرجت الولايات المتحدة هواوي تكنولوجيز، أكبر مُصنع لمعدات الاتصالات في العالم، في قائمة تجارية سوداء منذ مايو/ أيار بعد انهيار محادثات تجارية بين واشنطن وبكين. وتقول الولايات المتحدة إن الشركة يمكنها التجسس على العملاء وهو ما تنفيه هواوي.

ومنعت القائمة السوداء هواوي من شراء أجزاء ومكونات من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة الأمريكية مما حد من قدرتها على الحصول على تكنولوجيات أساسية مثل خدمات غوغل للهاتف المحمول.

ويمكن للشركات الأمريكية طلب ترخيص لاستثناء منتجات معينة من الحظر.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر في الأسبوع الماضي لبدء الموافقة على منح تراخيص لبضع شركات أمريكية للاستثناء من القيود المفروضة على هواوي.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية إن الوزارة لم تحصل على أي توجيه رسمي بهذا الشأن حتى عصر أمس الأربعاء.

ولم ترد هواوي على طلبات للتعقيب.

ويوفر هذا القرار وضوحا كانت الشركات الأمريكية تحتاجه بشدة حيث كانت تتطلع لأي توجيهات منذ تعهد الرئيس دونالد ترامب في يونيو/ حزيران بتخفيف بعض القيود للشركات التي تعمل مع هواوي.

المصدر: رويترز