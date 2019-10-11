لطلاب الجامعات.. النوم لأقل من 7 ساعات يخفّض درجات إمتحاناتكم بنسبة 50%

كشفت دراسة جديدة أنّ “طلاب الجامعات الذين ينامون أقل من 7 ساعات كل ليلة، تنخفض درجاتهم في الامتحانات بنسبة 50% بالمقارنة مع متوسط نتائج الطلاب الذين ناموا 8 ساعات”.

وأوضحت الدراسة أنّ “أداء الطلاب الذين ذهبوا إلى الفراش بعد الساعة الثانية صباحاً، كانت أسوأ في الاختبارات، حتى لو حصلوا على 7 ساعات من النوم”.

وبدأت الدراسة كبحث لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة بين ممارسة الرياضة البدنية والأداء الأكاديمي أم لا. ولذلك، بدأ جميع طلاب فصل الكيمياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ممارسة الرياضة وكان 25% منهم مسجلاً بالفعل في دورة مكثفة للياقة البدنية. ولكن لم تظهر النتائج الأولية أي اختلاف واضح في أداء الاختبارات بين المجموعة، التي انضمت لتدريبات اللياقة البدنية، وهؤلاء المواظبين عليها، ولا من تغيبوا عنها.

وفي السياق، أشار الدكتور جيفري غروسمان، أستاذ علوم وهندسة المواد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى أن “النتائج كشفت انعدام وجود صلة بين تحسين الأداء الإدراكي وتمرينات اللياقة البدنية، وهو أمر يجب أن أقول إنه كان مخيبا للآمال”.

وبعد ذلك، تحوّلت الدراسة لتتبع مسار النوم بين المشاركين، وتوصل الباحثون إلى أن هناك علاقة واضحة بين النوم والأداء الأكاديمي. ولذلك، كشف الباحثون أنّ “الطلاب الذين حصلوا على 7 ساعات من النوم على الأقل حصلوا على أفضل الدرجات في جميع اختبارات فصلهم على مدار العام الدراسي. أما الطلاب الذين بلغ متوسط ساعات نومهم ست ساعات ونصف الساعة فقد حصلوا على درجات إجمالية تقل بنسبة 50% عن الطلاب الذين يحصلون على ساعة نوم واحدة زيادة كل ليلة”.

المصدر: اخبار الان