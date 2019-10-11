غرفة التحكم المروري: تجمع عدد من الفانات على طريق عام الشويفات عند مفرق الصحراء وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 09:30

غرفة التحكم المروري: تجمع عدد من الفانات على طريق عام الشويفات عند مفرق الصحراء وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 54 mins 11 October، 2019
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