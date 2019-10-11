غرفة التحكم : سقوط قتيل و24 جريحا في 16 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 09:28

غرفة التحكم : سقوط قتيل و24 جريحا في 16 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 11 October، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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