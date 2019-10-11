غرفة التحكم المروري: تجمع عدد من الفانات على اوتوستراد خلدة باتجاه المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 09:28
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سوريا تؤكد أنها ستواجه العدوان التركي الغاشم بمختلف أشكاله في أي بقعة من البقاع السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة
الخارجية السورية: تصريحات أردوغان لا تخرج إلا عن شخص منفصل عن الواقع بعد دعمه المستمر للإرهابيين بسوريا
الخارجية السورية: قافلة مكافحة الإرهاب تسير ولن توقفها تصريحات أردوغان وحماية الشعب السوري مهمة الدولة السورية فقط
الأمين العام للامم المتحدة: أعبّر عن قلقي البالغ حيال تصاعد للنزاعات وأي حل في سوريا يكون باحترام سيادتها ووحدتها
الأعضاء الاوروبيون في مجلس الأمن الدولي: نطالب تركيا بوقف عملها العسكري الأحادي الجانب في سوريا
الرئيس الفرنسي: أدين بأكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري الاحادي الجانب في سوريا وادعو تركيا الى إنهائه في اسرع وقت
الخارجية الايطالية: اثر الخطوات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا أمر وزير الخارجية باستدعاء السفير التركي بايطاليا
وزيرة الخارجية النروجية تعلن تعليق أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة الى تركيا حتى إشعار آخر
الرئاسة المصرية: نرفض العدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا ونحذر من تداعياته السلبية على وحدة سوريا واستقرار المنطقة
وزيرا الخارجية الروسي والعراقي يؤكدان باتصال هاتفي استعدادهما لاطلاق حوار بين دمشق وأنقره وبين الحكومة السورية والأكراد
الخارجية الإيرانية: يجب الوقف الفوري للهجمات وانسحاب الجيش التركي ونعبّر عن قلقنا إزاء التداعيات الإنسانية للعملية
رئيس الوزراء الاسترالي: العملية التركية ستحمل عواقب وخيمة للأمن الاقليمي وتقوّض الجهود للقضاء على تنظيم داعش الارهابي
الرئيس التركي يهدّد بفتح أبواب الهجرة لـ 3.6 مليون مهاجر الى اوروبا اذا استمرت دولها بانتقاد الهجوم شمال سوريا
"قسد" تدعو دول الاتحاد الاوروبي الى تجميد علاقاتها مع تركيا وتطالب مجلس الامن الدولي باتخاذ قرار بشأن "منطقة حظر جوي"
تنسيقيات المسلحين: الجيش التركي والفصائل المدعومة منه سيطروا على قرية قصاص شرق تل أبيض و3 مزارع بريف الحسكة الشمالي
المرصد المعارض: نزوح أكثر من 60 ألف مدني بفعل الهجوم التركي على المناطق السورية الحدودية شمال شرق سوريا
تركيا: مقتل ستة مدنيين على الاقل واصابة العشرات بقصف كردي على محافظتي مردين وشانلي اورفا المحاذيتين للحدود السورية
السلطات التركية تعتقل أكثر من 20 شخصا بتهمة "الدعاية الاعلامية الارهابية" بسبب انتقادهم للعملية العسكرية شمال سوريا
رئيس مجلس النواب اثر زيارته الرئيس عون: الجلسة كانت ممتازة وتناولت كل المواضيع لا سيما الوضع المالي والنقدي والموازنة
الرئيس نبيه بري: اذا تأخرت الحلول عن الأسبوع المقبل في الموازنة فسندعو الى انعقاد لجنة الطوارئ التي تقررت باجتماع بعبدا
المديرية العامة للأمن العام: تأمين العودة الطوعية لـ 926 نازحا سوريا من مناطق مختلفة إلى الأراضي السورية
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: نمتلك أدلة على تورط الادارة الأميركية بتأجيج أوضاع العراق
الشيخ الخزعلي: من قام بعمليات القنص هم أفراد الشركات الأمنية الأميركية وكنا نعلم بوجود مخطط مسبق لزعزعة استقرار العراق
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: طلبت من السعودية والامارات عدم استخدام أسلحة فرنسية الصنع في النزاع في اليمن
الأمم المتحدة: زيادة الفقر في اليمن إلى 75 % واذا استمر القتال حتى 2022 فستصنّف اليمن كأفقر بلد في العالم
إندونيسيا: إصابة وزير الأمن بجروح في عملية طعن نفّذها عضو في تنظيم داعش الارهابي في منطقة بانتن
رئيس الوزراء البريطاني ونظيره الأيرلندي: اتفقنا على أنه يمكننا رؤية طريق إلى اتفاق محتمل للخروج من الاتحاد الاوروبي
رومانيا: المعارضة تنجح في إسقاط حكومة الاشتراكيين-الديموقراطيين عبر التصويت على اقتراح حجب الثقة عنها في البرلمان
منظمة أوبك: تراجع الانتاج إلى 28.49 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 1.32 مليون برميل يوميا إثر الهجمات على ارامكو
الاعلام الايراني: ناقلة نفط ايرانية تتعرض لانفجار على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي
شركة النفط الوطنية الايرانية: الانفجار في ناقلة النفط قرب ميناء جدة ناجم عن صاروخ
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: تجمع عدد من الفانات على اوتوستراد خلدة باتجاه المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة
منذ 1 ساعة
11 October، 2019
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