غرفة التحكم المروري: تجمع عدد من الفانات على اوتوستراد خلدة باتجاه المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 09:28

غرفة التحكم المروري: تجمع عدد من الفانات على اوتوستراد خلدة باتجاه المطار وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 11 October، 2019
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