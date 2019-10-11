الرئيس الأوكراني يكسر رقما قياسيا عالميا لأطول مؤتمر صحافي

كسر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي، رقما قياسيا عالميا لأطول زمن عقد فيه مؤتمر صحافي، وذلك وفقا لإعلان وكالة السجل الوطني للأرقام القياسية.

وبعد ثماني ساعات من بدء المؤتمر الصحافي الماراثوني لزيلينسكي، وقف ممثل للوكالة ليعلن النبأ، مشيرا إلى كسر الرقم السابق لأطول مؤتمر صحافي للرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو الذي عقد مؤتمرا استمر أكثر من سبع ساعات.

وفوجئ الرئيس البالغ 41 بالأمر، كما بدا من رد فعله خلال اللقاء الأهم له مع الصحافة منذ وصوله إلى السلطة، وقال إنه رجل متواضع لا يحب الاحتفالات.

وتشير وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، إلى أنه ينبغي أن تصادق هيئة دولية على رقم زيلينسكي قبل أن يتم اعتماده رسميا.

وعقد المؤتمر الصحافي يوم الخميس في قاعة وسط العاصمة كييف، وشارك فيه مئات الصحافيين المحليين والدوليين، الذي تعاقبوا على دفعات حول طاولة الرئيس لطرح الأسئلة.

وتحدث زيلينسكي بإسهاب حول مواضيع مثل الحرب في شرق أوكرانيا، والعلاقات مع روسيا، ومكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى بدء تحقيق بحق ترامب سعيا إلى عزله.

وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية، إنه تناول حقنا لتقوية حباله الصوتية قبل المؤتمر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية