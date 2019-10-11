المحتجون في الإكوادور يحتجزون أفراد شرطة كرهائن

احتجز المحتجون في الإكوادور 8 من أفراد الشرطة كرهائن في عاصمة البلاد كيتو، مطالبين السلطات بالسماح لهم بتنظيم مسيرة نحو مقر البرلمان.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن المحتجين يحتجزون أفراد الشرطة بدار الثقافة في العاصمة، وأن من بين المحتجزين امرأة واحدة.

ويطالب المحتجون برفع الطوق الأمني والسماح بتنظيم مسيرة نحو مقر البرلمان.

من جهتها، أعلنت سلطات الإكوادور رفضها التفاوض مع المحتجين قبل إطلاق سراح المحتجزين.

وتشهد الإكوادور منذ الأسبوع الماضي موجة من الاحتجاجات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي تم على خلفيتها توقيف مئات الأشخاص وإعلان حالة الطوارئ في البلاد ونقل المقرات الحكومية من العاصمة كيتو إلى غواياكيل، ثاني أكبر مدينة في الإكوادور.

واندلعت الاحتجاجات على إثر قرار رئيس الإكوادور لينين مورينو إلغاء الدعم الحكومي لوقود الديزل، ما أدى إلى زيادة أسعار الوقود بشكل حاد.

وحاول المحتجون يوم الثلاثاء الماضي اقتحام مقر البرلمان، لكن الشرطة تمكنت من السيطرة على الموقف. وتفيد التقارير الإعلامية بسقوط 5 قتلى جراء الاشتباكات خلال الأيام الأخيرة.

المصدر: وكالات