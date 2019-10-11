النرويج تعلق تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا

علقت النرويج، مساء الخميس، تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى تركيا.

وجاءت الخطوة النرويجية إثر عملية “نبع السلام” العسكرية التي أطلقتها تركيا يوم الأربعاء شمال سوريا.

وقالت، إيني إريكسن سورايد، وزيرة الخارجية النرويجية، “بما أن الوضع معقد ومتغير بسرعة، فإن الوزارة وكتدبير احترازي لن تتعامل مع الطلبات الجديدة للحصول على تراخيص تصدير مواد دفاعية ومعدات متعددة الأغراض (…) إلى تركيا حتى إشعار آخر”.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها إلى وكالة “فرانس برس”: “نراجع الآن جميع التراخيص”.

كما أعلنت فنلندا، وهي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي على عكس النرويج، يوم الأربعاء تعليق أي صادرات أسلحة جديدة إلى تركيا أو الدول الأخرى المشاركة في الحرب.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق قوات بلاده بالتعاون مع “الجيش الوطني السوري”، عملية “نبع السلام” العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا لتطهيرها من مسلحي “حزب العمال الكردستاني” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المصدر: وكالات