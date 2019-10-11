بارزاني حول العدوان التركي شرق الفرات: مستعدون للوساطة

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في بيان حول العدوان التركي على سوريا، أن حكومته تبذل “جهودا حثيثة” لوقف الحرب وإرساء الأمن، مبديا استعداده للوساطة.

ودعا نيجيرفان البارزاني في البيان: “المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إيجاد حل عادل لمستقبل سوريا بما يحمي حقوق جميع المكونات”.

وأضاف، “نراقب الأوضاع عن كثب منذ البداية، وننظر إلى العملية العسكرية بشرق الفرات في سوريا بحزن وقلق عميقين خاصة مع مشاركة فصائل المعارضة السورية المتشددة فيها”.

وأشار بارزاني إلى أن “الحرب تفتح الأبواب أمام حصول المجازر وتشريد ونزوح المدنيين وزعزعة الاستقرار في المنطقة ككل”، الأمر الذي يهدد بعودة الإرهاب “أكبر وأكثر جدية”.

وشدد رئيس إقليم كردستان العراق، على تعقد الوضع وزعزعة الأمن وانعدام الاستقرار ما يخلق تداعيات متوقعة وخطيرة على المنطقة والعالم.

وقال، إن “الحرب والمواجهات تقضيان على مكاسب دحر داعش ولا تخدمان مصلحة أي طرف”، مشيرا إلى ضرورة القيام بدور جاد لوقف الحرب وإعادة الاستقرار وصون السلام والحوار واتخاذ طريق حل سياسي والحيلولة دون تهجير وتشريد المدنيين.

المصدر: رووداو