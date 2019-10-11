الكرملين: أردوغان في حديثه مع بوتين أكد التزام تركيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أجريا حديثا عبر الهاتف أكد فيه الأخير “التزام تركيا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

وأضاف أوشاكوف “مع بدء العملية العسكرية الآن، نحن نرى أنه من المهم أن يتحلى جميع المعنيين بضبط النفس ويدرسوا بعناية خطواتهم العملية (…) من أجل الوصول إلى تسوية سياسية”.

وأوضح ممثل الكرملين أن “اللجنة الدستورية في سوريا قد تم تشكيلها واجتماعها الأول متوقع بتاريخ 29 أكتوبر”، مشددا على ضرورة ألا تتعرض جهود هذه اللجنة للعرقلة عبر خطوات غير صائبة.

وفي نفس هذا السياق، أكد أوشاكوف أنه لم يخطط حاليا لأي مكالمة هاتفية بين بوتين والأسد على خلفية العملية العسكرية التركية.

وتأتي تصريحات المسؤول بعد يوم واحد من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن بدء عملية “نبع السلام” العسكرية شمال شرقي سوريا، والتي يقول إنها تستهدف عناصر “حزب العمال الكردستاني” وتنظيم “داعش”.

المصدر: وكالات