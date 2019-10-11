وزير الخارجية الفرنسي يدعو لاجتماع طارئ للتحالف الدولي

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى اجتماع طارئ للتحالف الدولي لمحاربة “داعش” على خلفية العدوان التركي على شمال شرقي سوريا.

وقال لودريان في حديث لقناة “فرانس 2” التلفزيونية، اليوم الخميس، إن التحالف يجب أن يعقد اجتماعا بأسرع ما يمكن، نظرا لاحتمال استفادة “داعش” من تغير الأوضاع الميدانية بشمال سوريا.

وأضاف الوزير أن التحالف “يجب أن يقول اليوم ماذا يجب أن نقوم به، وكيف تريد تركيا أن تمضي قدما إلى الأمام وكيف يمكننا ضمان أمن الأماكن التي يحتجز فيها المسلحون؟”.

وتابع قائلا: “يجب أن يكون كل شيء على الطاولة لنكون واضحين”.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن سجناء “داعش” في سوريا يجب محاكمتهم هناك، مؤكدا أن الموقف الفرنسي بهذا الشأن لم يتغير. وأضاف: “لسنا في مرحلة فرار سجناء “داعش” من سجون تحت سيطرة الأكراد”.

وكانت فرنسا قد نددت بالعملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا، التي انطلقت أمس الأربعاء، ودعت لوقفها فورا.

المصدر: وكالة رويترز