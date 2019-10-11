مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار بيان حول العدوان التركي على سوريا

لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على بيان بشأن العدوان التركي على شمال سوريا.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الاجتماع المغلق لمجلس الأمن شهد اختلافات في مواقف الدول لم تسمح بإصدار البيان.

من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة “الأناضول” التركية بأن الخلاف الرئيسي كان حول عبارة “الإدانة” للعملية العسكرية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وروسيا عارضتا البيان.

وعقب الاجتماع أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن الرئيس دونالد ترامب “كان واضحا للغاية” حول أن الولايات المتحدة لم تدعم بأي شكل من الأشكال القرار التركي بشن العملية العسكرية.

يذكر أن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تركيا دعت إليه 5 دول أوروبية في المجلس. ودعت الدول الأوروبية تركيا إلى وقف “العمل العسكري أحادي الجانب” فورا، وحذرت من أن العملية “ستزعزع الاستقرار في المنطقة برمتها، وتزيد من المعاناة الإنسانية وستؤدي إلى مزيد من النزوح”.

المصدر: وكالات