“سانا”: انشقاقات وهروب في صفوف “قسد”

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” إن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” “هربت بشكل جماعي من بلدتي رأس العين وتل أبيض بريفي الحسكة والرقة، إثر الاجتياح البري للقوات التركية.

وأشارت الوكالة إلى أن انشقاقات واسعة حصلت في صفوف “قسد” ضمن مواقع الاشتباك القريبة من الحدود الشمالية مع تركيا.

ووفقا لمصادر أهلية، فإن قادة قوات سوريا الديمقراطية “المتعاونين مع النظام التركي في الخفاء، فروا إلى الجانب الآخر من الحدود وبحوزتهم آلاف الدولارات، بعد أن تركوا أتباعهم صيدا سهلا لقوات النظام التركي وميليشياته التي أتى بها من إدلب وريف حلب الشمالي”.

وأكدت المصادر أن بعض الفارين من “قسد” في رأس العين وتل أبيض ارتدوا اللباس المدني وتخفوا بين الأهالي النازحين.

وأشارت الوكالة السورية إلى مقتل أربعة مدنيين خلال الساعات الأخيرة بقصف القوات التركية على محيط تل أبيض بريف الرقة الشمالي، لترتفع حصيلة الضحايا المدنيين منذ بدء الهجوم يوم أمس إلى أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى.

المصدر: سانا