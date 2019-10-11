اعتقال رجلي أعمال على علاقة بفضيحة ترامب مع أوكرانيا

قالت السلطات الأمريكية، إنه تم اعتقال رجلي الأعمال ليف بارناس وإيغور فرومان، اللذين ساعدا رودي جولياني محامي الرئيس دونالد ترامب، في تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بادين.

وأشار الادعاء العام في مانهاتن، إلى أن الاعتقال، تم بتهمة الارتباط بقضية جنائية اتحادية، تخص قوانين تمويل الحملات، بما في ذلك تقديم أموال أجنبية، لمرشحين أمريكيين وللجنة انتخابية مؤيدة لترامب.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن احتجاز الرجلين اللذين ينحدران من أصول غير أمريكية، يعد أحدث تطور مثير، في السجال السياسي، الذي يهدد رئاسة ترامب.

وجاء اعتقال الرجلين، في الوقت الذي يجري فيه مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون، تحقيقا تمهيدا لمساءلة الرئيس ترامب.

ويزعم التحقيق أن ترامب طلب، من رئيس أوكرانيا الحالي فلاديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي في يوليو، استئناف التحقيق حول جو بايدن، المنافس الديمقراطي المحتمل لترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

المصدر: وكالة رويترز