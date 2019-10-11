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October 11 2019 - 02:36

عشرات الآلاف من المدنيين يفرون من منطقة العملية التركية شمال شرقي سوريا

منذ 1 ساعة 11 October، 2019
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سورية - عربي وإقليمي

أكدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أن ألوف المدنيين اضطروا إلى ترك ديارهم هربا من العدوان التكري على شمال شرقي سوريا.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان أصدرته الخميس أن عشرات الآلاف من المدنيين أجبروا على النزوح بغية الفرار من القتال والبحث عن ملاذ آمن، فيما يعد مئات الآلاف عرضة للخطر.

ودعت المفوضية كافة الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توفير سبل الوصول لوكالات الإغاثة، مضيفة: “لا ينبغي استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

في غضون ذلك، حذرت 14 منظمة إغاثية دولية في بيان مشترك من تصعيد وتيرة العنف شمال شرقي سوريا مع تعليق الخدمات الإنسانية، مشيرة إلى أن نحو 450 ألف شخص في سوريا يقيمون في شريط حدودي بعرض خمسة كيلومترات يواجهون خطرا، ما لم تمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس مع التركيز على حماية المدنيين.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تأتي في المنطقة التي يوجد فيه أصلا أكثر من 90 ألف نازح، علاوة على عشرات الآلاف من مسلحي تنظيم “داعش” وعوائلهم المعتقلين في مخيمات ومراكز احتجاز.

المصدر: وكالات

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