“قوات سوريا الديموقراطية” تحاصر مجموعة من الجيش التركي والميليشيات الموالية له في قرية #اليابسة شرق تل أبيض بعد أن نفذت عملية التفاف(يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 11 2019 - 00:42

“قوات سوريا الديموقراطية” تحاصر مجموعة من الجيش التركي والميليشيات الموالية له في قرية #اليابسة شرق تل أبيض بعد أن نفذت عملية التفاف(يونيوز)

منذ 32 mins 11 October، 2019
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