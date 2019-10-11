الدفاع التركية: ارتفاع عدد قتلى الوحدات الكردية خلال العملية العسكرية شمال شرق سورية إلى 219(يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2019 - 00:44

الدفاع التركية: ارتفاع عدد قتلى الوحدات الكردية خلال العملية العسكرية شمال شرق سورية إلى 219(يونيوز)

منذ 42 mins 11 October، 2019
أخبار موقع المنار

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