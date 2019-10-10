الرئيس بري من بعبدا: اذا تأخرت الحلول عن الأسبوع المقبل بشأن الموازنة فسندعو الى انعقاد لجنة الطوارئ وجلسة 17 الحالي قائمة

قال ‏رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إاثر انتهاء الاجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا: “الجلسة مع الرئيس عون كانت أكثر من جيدة وممتازة وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها الآن، لا سيما الوضع المالي والنقدي والموازنة”.

اضاف: “كان هناك اتفاق انه اذا تأخرت الحلول عن الأسبوع المقبل في موضوع الموازنة فسندعو الى انعقاد لجنة الطوارئ التي تقررت في اجتماع بعبدا في 2 ايلول الماضي”.

ولفت الى ان “جلسة 17 تشرين الاول لمناقشة رسالة الرئيس عون حول تفسير المادة 95 من الدستور، قائمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام