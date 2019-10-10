النروج العضو في حلف الأطلسي تعلق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 20:44
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سوريا تؤكد أنها ستواجه العدوان التركي الغاشم بمختلف أشكاله في أي بقعة من البقاع السورية وبكل الوسائل والسبل المشروعة
الخارجية السورية: تصريحات أردوغان لا تخرج إلا عن شخص منفصل عن الواقع بعد دعمه المستمر للإرهابيين بسوريا
الخارجية السورية: قافلة مكافحة الإرهاب تسير ولن توقفها تصريحات أردوغان وحماية الشعب السوري مهمة الدولة السورية فقط
"قسد": محاولات التوغل التركية لم تتوقف واشتباكات عنيفة جدا في منطقتي رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة الشمالي
سانا: استشهاد طفل جراء استهداف قوات النظام التركي حي قدور بك السكني في مدينة القامشلي بريف الحسكة بقذائف صاروخية
تنسيقيات المسلحين: الجيش التركي والفصائل المدعومة منه سيطروا على قرية قصاص شرق تل أبيض و3 مزارع بريف الحسكة الشمالي
تنسيقيات المسلحين: الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على قرية تل حلف ومزرعة المسيحي غرب مدينة تل أبيض
المرصد المعارض: نزوح أكثر من 60 ألف مدني بفعل الهجوم التركي على المناطق السورية الحدودية شمال شرق سوريا
وزيرا الخارجية الروسي والعراقي يؤكدان باتصال هاتفي استعدادهما لاطلاق حوار بين دمشق وأنقره وبين الحكومة السورية والأكراد
الرئيس التركي يهدّد بفتح أبواب الهجرة لـ 3.6 مليون مهاجر الى اوروبا اذا استمرت دولها بانتقاد الهجوم شمال سوريا
الخارجية الإيرانية: يجب الوقف الفوري للهجمات وانسحاب الجيش التركي ونعبّر عن قلقنا إزاء التداعيات الإنسانية للعملية
رئيس الوزراء الاسترالي: العملية التركية ستحمل عواقب وخيمة للأمن الاقليمي وتقوّض الجهود للقضاء على تنظيم داعش الارهابي
وزير الخارجية الأردني: نطالب تركيا بوقف الهجوم على سوريا فورا ونرفض أي عدوان ينتقص من سيادتها ويهدد وحدتها
مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو لوقف الهجوم التركي لتداعياته الخطيرة على وحدة أراضي سوريا ومفاقمته لكارثة اللجوء الإنسانية
الوزير الياس بوصعب: الحل يكمن في العمل على البت بموضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية لما له من انعكاسات اقتصادية إيجابية
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: على الامم المتحدة أن تؤدي دورا أكبر لإيجاد حلول للنازحين السوريين وإعادتهم الى ديارهم
تونس: المرشح الرئاسي نبيل القروي نفى التوافق مع أي جهة سياسية مقابل خروجه من السجن
الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: نمتلك أدلة على تورط الادارة الأميركية بتأجيج أوضاع العراق
الشيخ الخزعلي: من قام بعمليات القنص هم أفراد الشركات الأمنية الأميركية وكنا نعلم بوجود مخطط مسبق لزعزعة استقرار العراق
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
النروج العضو في حلف الأطلسي تعلق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا (وكالة الصحافة الفرنسية)
منذ 1 ساعة
10 October، 2019
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