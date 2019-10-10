النروج العضو في حلف الأطلسي تعلق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا (وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 20:44

النروج العضو في حلف الأطلسي تعلق تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا (وكالة الصحافة الفرنسية)

منذ 1 ساعة 10 October، 2019
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