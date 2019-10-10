ترامب : سأضرب تركيا مالياً من خلال فرض عقوبات إذا لم تلتزم “بقواعد اللعب”، أنا أراقب بعناية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 18:34

ترامب : سأضرب تركيا مالياً من خلال فرض عقوبات إذا لم تلتزم “بقواعد اللعب”، أنا أراقب بعناية

منذ 29 mins 10 October، 2019
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