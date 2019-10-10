تجمع المطاحن أعلن تضامنه مع قطاع الافران: قررنا بيع الطحين وقبض ثمنة بالدولار

أشار “تجمع المطاحن” في لبنان في بيان اثر اجتماع استثنائي، الى أن “تعميم مصرف لبنان رقم 530 لا ينطبق على عملية استيراد القمح وطبيعة عمل المطاحن، لذلك غير قابل للتطبيق”.

وأوضح أن “المخزون الموجود لدى المطاحن وفقا لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي فرض مخزونا استراتيجيا لمدة اربع اشهر، ثمنه ما زال عالقا مع المصارف التي تطالب بتسديده بالدولار الاميركي، وامكانية التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي غير متوفرة وخصوصا بعد صدور التعميم المذكور اعلاه”.

ولفت الى “عدم مبالاة المسؤولين المعنيين بقطاع المطاحن الذي يعتبر قطاعا تموينيا حيويا اساسيا في البلاد، ولم نلمس اي خطوة ايجابية نحو معالجة مشكلة هذا القطاع، او الاستماع الى المطاحن لابداء ملاحظاتهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لعملية استيراد القمح”.و

وقال “أمام هذا الواقع المرير الذي نعيش فيه، اضطررنا الى اتخاذ قرار لبيع الطحين وقبض ثمنه بالدولار الاميركي للحفاظ على مؤسساتنا واستمرارها في العمل. ونعلن تضامننا مع قطاع الافران لجهة عدم قدرتهم على تسديد المترتب عليهم بالدولار غير المتوفر بالسعر الرسمي، لاننا نمر بالمشكلة نفسها”.

وناشد التجمع “جميع المسؤولين، العمل سريعا على ايجاد الحلول اللازمة والاستماع الى مطالبنا بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الاوان، مع العلم ان المخزون لدى المطاحن بدأ يتناقص ويتراجع بشكل كبير وخطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام