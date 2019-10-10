الرئيس بري وصل إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 18:34

الرئيس بري وصل إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية

منذ 39 mins 10 October، 2019
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