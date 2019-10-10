ترامب يعلن عزمه لقاء نائب رئيس وزراء الصين في البيت الأبيض – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 18:34

ترامب يعلن عزمه لقاء نائب رئيس وزراء الصين في البيت الأبيض

منذ 1 ساعة 10 October، 2019
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