لافروف يبحث هاتفيا الوضع شمال شرق سوريا مع نظيره العراقي – الخارجية الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 18:34
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"قسد": محاولات التوغل التركية لم تتوقف واشتباكات عنيفة جدا في منطقتي رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة الشمالي
"قسد": النظام التركي استهداف جزء من سجن جركين في قامشلو الذي يحتوي أخطر المجرمين من تنظيم داعش الإرهابي
سانا: عدوان تركي مدفعي على قرى الزهيرية والراوية وعرادة بريف الحسكة الشمالي وعلى قرية خرزة بالريف الرقة الشمالي
سانا: استشهاد طفل جراء استهداف قوات النظام التركي حي قدور بك السكني في مدينة القامشلي بريف الحسكة بقذائف صاروخية
تنسيقيات المسلحين: الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على قرية تل حلف ومزرعة المسيحي غرب مدينة تل أبيض
المرصد المعارض: مقتل 9 مسلحين من الفصائل المدعومة تركياً ومقتل 3 من مسلحي "قسد" باشتباكات في منطقة رأس العين
المرصد المعارض: نزوح أكثر من 60 ألف مدني بفعل الهجوم التركي على المناطق السورية الحدودية شمال شرق سوريا
تركيا: اصابة 17 شخصا بسقوط قذائف مدفعية أطلقها مسلحو "قسد" على قرية أقجة قلعة التركية الحدودية
الرئيس التركي يهدّد بفتح أبواب الهجرة لـ 3.6 مليون مهاجر الى اوروبا اذا استمرت دولها بانتقاد الهجوم شمال سوريا
الخارجية الإيرانية: يجب الوقف الفوري للهجمات وانسحاب الجيش التركي ونعبّر عن قلقنا إزاء التداعيات الإنسانية للعملية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إقامة حوار بين تركيا وسوريا حول الأكراد شمال سوريا
رئيس الوزراء الاسترالي: العملية التركية ستحمل عواقب وخيمة للأمن الاقليمي وتقوّض الجهود للقضاء على تنظيم داعش الارهابي
الخارجية الفرنسية استدعت السفير التركي في باريس احتجاجا على العملية العسكرية التي بدأتها انقرة شمال شرق سوريا
وزير الخارجية الأردني: نطالب تركيا بوقف الهجوم على سوريا فورا ونرفض أي عدوان ينتقص من سيادتها ويهدد وحدتها
مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو لوقف الهجوم التركي لتداعياته الخطيرة على وحدة أراضي سوريا ومفاقمته لكارثة اللجوء الإنسانية
الرئيس عون: التطورات العسكرية في الشمال السوري تشكل تطورا خطيرا ونأمل أن لا يكون له تداعيات على وحدة سوريا
الرئيس عون: لبنان يعاني من الحصار المالي والعقوبات علماً أن المصارف تتقيد بكل التعليمات والأنظمة المعمول بها
الوزير الياس بوصعب: الحل يكمن في العمل على البت بموضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية لما له من انعكاسات اقتصادية إيجابية
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: على الامم المتحدة أن تؤدي دورا أكبر لإيجاد حلول للنازحين السوريين وإعادتهم الى ديارهم
نقابات المخابز والافران في لبنان تعلن الإضراب يوم الاثنين بسبب سعر الصرف الليرة مقابل الدولار
تونس: المرشح الرئاسي نبيل القروي نفى التوافق مع أي جهة سياسية مقابل خروجه من السجن
رئيس الوزراء البريطاني يلتقي نظيره الايرلندي في ليفربول لإجراء محادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
لافروف يبحث هاتفيا الوضع شمال شرق سوريا مع نظيره العراقي – الخارجية الروسية
منذ 1 ساعة
10 October، 2019
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