لافروف يبحث هاتفيا الوضع شمال شرق سوريا مع نظيره العراقي – الخارجية الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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October 10 2019 - 18:34

لافروف يبحث هاتفيا الوضع شمال شرق سوريا مع نظيره العراقي – الخارجية الروسية

منذ 1 ساعة 10 October، 2019
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