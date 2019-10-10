ارهابيان يستهدفان وزير الأمن الاندونيسي في هجوم غير مسبوق

أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بجروح بالغة الخميس إثر إقدام ارهابيين مرتبطين بتنظيم داعش بحسب السلطات، على طعنه في هجوم غير مسبوق يستهدف أحد أكثر رجالات البلاد نفوذا.

وتعرض الجنرال السابق (72 عاما) إلى طعنتين خطيرتين من رجل مسلح بسكين، في عملية اشتركت فيها امرأة أيضا، وذلك خلال زيارته إلى جامعة باندغلانغ في غرب جزيرة جاوا.

وأعلن مدير الاستخبارات بودي غوناوان في تصريح للصحافيين “تمكنا من تحديد انتماء المهاجمين إلى جماعة أنصار الدولة” المبايعة لتنظيم داعش ،وقالت وسائل إعلام محلية إن المهاجمين زوجان. وهما سياهريل الامسيا (31 عاما) وفيتري اندريانا (21 عاما).

ونقل ويرانتو ذو الاسم الواحد على غرار الكثير من الإندونيسيين إلى مستشفى عسكري في جاكرتا على متن طوافة.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن “ويرانتو واع ولكن يجب أن يخضع لعملية جراحية”.

ويأتي هذا الهجوم قبل أسبوع من مراسم تنصيب الرئيس جوكو ويدودو الذي أعيد انتخابه في نيسان/ابريل لولاية ثانية، على رأس أكبر بلد مسلم في العالم.

وأصيب في الهجوم أحد قادة الشرطة المحليين ومساعدان، ولكن بجروح خفيفة.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية عناصر أمن يعتقلون المهاجمين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية