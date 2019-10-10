مكتب الحريري: لا صحة للكلام عن وديعة بقيمة 4،1 مليار دولار دون فوائد

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بياناً جاء فيه “نسبت محطة الMTV الى مصادر زعمها ان المفاجأة التي تحدث عنها الرئيس الحريري قد تشمل وديعة بقيمة 4،1 مليار دولار تودع في مصرف لبنان من دون فوائد”.

يهم المكتب الاعلامي “التاكيد ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا، ولا يمت الى الحقيقة بصلة، آملا من الجميع وقف التكهنات التي من شأنها أن تشوش على النتائج الإيجابية للزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الحريري لدولة الامارات العربية المتحدة”.وفق ما جاء في البيان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام