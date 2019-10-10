“قوات سوريا الديمقراطية” تعلن افشال توغل بري تركي في محور تل حلف وعلوك ومحور تل أبيض (المركز الاعلامي ل”قسد”) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 16:16

“قوات سوريا الديمقراطية” تعلن افشال توغل بري تركي في محور تل حلف وعلوك ومحور تل أبيض (المركز الاعلامي ل”قسد”)

منذ 26 mins 10 October، 2019
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