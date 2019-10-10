الجزائر تعرب عن قلقها إزاء “الأحداث الخطيرة” الحاصلة شمال سوريا

أعربت الجزائر الأربعاء، عن تتبعها بـــ “انشغال بالغ” للأحداث “الخطيرة” الحاصلة في شمال سوريا، مجددة “رفضها المبدئي القاطع” المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال. وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية “تتابع الجزائر بانشغال بالغ الأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سوريا وتجدد رفضها المبدئي القاطع المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال”. وأضاف البيان “كما تؤكد الجزائر على تضامنها الكامل مع دولة سوريا الشقيقة وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية”. يذكر أن تركيا بدأت أمس عدواناً عسكرياً على شمال سوريا، تزامناً مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها من تلك المنطقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية