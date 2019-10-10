الرئيس عون: نأمل ان يعي المجتمع الدولي خطورة تهديد “اسرائيل” الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 16:16

الرئيس عون: نأمل ان يعي المجتمع الدولي خطورة تهديد “اسرائيل” الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية

منذ 2 ساعة 10 October، 2019
أخبار موقع المنار

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