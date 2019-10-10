الرئيس عون: نأمل ان يعي المجتمع الدولي خطورة تهديد “اسرائيل” الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 16:16
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تركيا تواصل عدوانها على سوريا وتجدد قصف مدينة رأس العين بريف الحسكة بالتزامن مع إزالة الجدار الاسمنتي مقابل المدينة
سانا: عدوان تركي مدفعي على قرية الراوية وعرادة بريف الحسكة الشمالي الغربي وعلى قرية خرزة بالريف الشمالي
الخارجية التركية: مشكلتنا مع الإرهابيين ولا ينبغي لأحد أن يعارض عملية "نبع السلام" والاحتماء وراء قضايا أخرى
السفير الروسي في لبنان للمنار: نتابع العملية التركية في الشمال السوري بحذر وننتظر لنرى إلى ما ستصل إليه
المفوضية الاوروبية تحث تركيا على الوقف الفوري لعملياتها العسكرية في سوريا وتدعو للحل السياسي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية: لا يمكن لمن يقتل آلاف اليمنيين ان يندد بأفعالنا
أردوغان: تركيا تقوم بهذه العملية العسكرية لتطهير مناطق الحدود مع سوريا من الارهابيين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبرر تخليه عن الأكراد: لم يحاربوا معنا في الحرب العالمية الثانية
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يؤكد أن واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا
الرئيس العراقي برهم صالح: العملية العسكرية التركية بشمال سوريا هي تصعيد خطير وقد تؤدي إلى فاجعة إنسانية
محللون عسكريون صهاينة: قرار ترامب سحب القوات الأميركية من سورية يؤكد انهيار المفهوم الأمني لنتنياهو
الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين العدوان التركي ويؤكد أن مواجهة الخطر التركي توازي مواجهة الخطر الصهيوني
وزير الخارجية الإيراني: توفير الأمن الإقليمي يُعدّ مسؤولية أساسية وجماعية لكل دول المنطقة بعيداً عن التدخلات الأجنبية
الرئيس عون: التطورات العسكرية في الشمال السوري تشكل تطورا خطيرا ونأمل أن لا يكون له تداعيات على وحدة سوريا
الرئيس عون: لبنان يعاني من الحصار المالي والعقوبات علماً أن المصارف تتقيد بكل التعليمات والأنظمة المعمول بها
مندوب ايران الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أسلحة الدمار الشامل للكيان الصهيوني تشكل تهديدا على السلام الدولي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى وتزيل خزائن المصاحف والسواتر الخشبية
قوات العدو الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة
دفعة جديدة من النازحين السوريين تغادر الاراضي اللبنانية الى سوريا عبر معبري الزمراني والقاع باشراف الأمن العام اللبناني
اللواء عباس ابراهيم: إطلاق الرصاص العشوائي جريمة موصوفة تشكل تهديدا صريحا ومباشرا لحياة الابرياء
نقابات المخابز والافران في لبنان تعلن الإضراب يوم الاثنين بسبب سعر الصرف الليرة مقابل الدولار
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تمردا مع اتجاه مجموعة من الوزراء للاستقالة رفضا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
الرئيس عون: نأمل ان يعي المجتمع الدولي خطورة تهديد “اسرائيل” الامن والاستقرار على الحدود اللبنانية
منذ 2 ساعة
10 October، 2019
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