الأمن العام أمّن العودة الطوعية لدفعات جديدة من اللاجئين السوريين الى بلادهم

أمنت المديرية العامة للأمن العام العودة الطوعية لدفعات جديدة من اللاجئين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان الى بلدهم عبر مراكز المصنع، العبودية والقاع الحدودية، وعرسال عبر معبر الزمراني.

وافادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان دفعة جديدة من النازحين السوريين تجمعت في باحة مدينة كميل شمعون الرياضية للعودة الى بلادهم، وذلك ضمن العودة الطوعية والامنة التي ينظمها الامن العام اللبناني.

وقد سبق عملية العودة تلقيح الاطفال العائدين من قبل مندوبة وزارة الصحة بلقاح شلل الاطفال، وحضر ممثلون عن المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين.

وغادرت صباح اليوم من قرى العرقوب الى سوريا دفعة جديدة من النازحين السوريين ضمت 38 نازحا اقلتهم حافلة سورية من سوق الخان، باشراف عناصر من الامن العام اللبناني.

57 نازحا سوريا غادروا صباح اليوم ملعب صيدا البلدي الى سوريا، في إطار العودة الطوعية التي تؤمنها لهم المديرية العامة للأمن العام من مناطق مختلفة في لبنان، عبر مراكز المصنع العبودية والقاع الحدودية. وكانت فرق وزارة الصحة ومنظمات دولية وجمعيات لبنانية قد تابعت اوضاع النازحين واحتياجاتهم الطبية والاجتماعية.

71 نازحا سوريا تجمعوا اعتبارا من السابعة صباحا، في مركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية، في اطار العودة الطوعية في حضور ضباط من شعبة معلومات الجنوب في الامن القومي في الامن العام. وتولى الجيش توفير الامن في محيط المركز.

وتولت 3 باصات عند العاشرة نقل العائدين الى سوريا بمواكبة من الجيش والامن العام والصليب الاحمر اللبناني متجهين الى مرجعيون وحاصبيا ونحو المصنع، وقد حضر الى المركز مندوبون من الجمعيات العاملة في الامم المتحدة، وراقبوا العملية.

كما تولت وزارة الصحة، من خلال مصلحة الصحة في النبطية، تقديم اللقاحات للاطفال من عمر سنة الى 12 سنة.

وكانت انطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم من امام ساحة الامن العام في المصنع سبع حافلات باتجاه الجنوب، وثمان حافلات باتجاه بيروت، وبقيت ثلاث حافلات تنتظر في الساحة المذكورة لتقل نازحين سوريين يقيمون في البقاعين الغربي والاوسط.

واقلت الحافلات الثمانية عشر 450 نازحا سوريا يقيمون في الجنوب وبيروت والبقاعين، من نقطة المصنع باتجاه الاراضي السورية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + قناة المنار