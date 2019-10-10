اللواء سلامي: خيارات اميركا المطروحة ضد ايران ليست عملية

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن “جميع خيارات اميركا المطروحة على الطاولة ضد الجمهورية الإسلامية ليست عملية”، لافتاً الى أن “أصدقاء اميركا ومنهم السعودية والكيان الصهيوني يشعرون بالاحباط منها لأنهم يعلمون بأنها غير قادرة على حمايتهم في الايام الصعبة”. واشار اللواء سلامي إلى أن “الاميركيين يقرّون أن خياراتهم المطروحة على الطاولة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية قد ضعفت”، مضيفا انه “حينما ننظر الى خيارات الاميركيين نرى بأنهم غير قادرين على تنفيذ أي منها اليوم”.

واضاف القائد العام لحرس الثورة الاسلامية أن “الاميركيين اليوم دخلوا دوامة كلما انفقوا فيها كلما قل انتفاعهم من وراء ذلك وهو ما يعني اضمحلالهم، ومشكلتهم هي انهم غير قادرين على تبديل النفقات الاقتصادية والعسكرية الباهظة الى منافع سياسية”. واكد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية “في ظل ثورتها حققت نجاحات كبرى وهو ما جعلها متفوقة وعصية على الهزيمة امام الاعداء وكلما مضى الزمن تصبح اكثر قوة وتتجه اميركا والاستكبار نحو العجز والأفول”. واضاف أن قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية “بلغت حدا بحيث انه كلما وطأت اقدامنا مكانا ينسحب الأعداء سريعا وأن اصدقاء اميركا وهم السعوديون والاسرائيليون يشعرون الآن بالاحباط من اميركا ويعلمون بأنها غير قادرة على حمايتهم في الأيام الصعبة”.

المصدر: ارنا