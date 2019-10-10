القوى الفلسطينية بالضفة: للمشاركة الكثيفة بالمسيرات التضامنية مع الاسرى

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مسيرات، التي تنطلق في العديد من المحافظات في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وعدة مناطق في أراضي الـ1948، تضامنا مع الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام والبالغ عددهم ستة أسرى.

وأكدت القوى في بيان لها الخميس أن “هذه المسيرات التي سنتظم عند الساعة الواحدة ظهرا بدعوات من مجموعات شبابية ونشطاء المقاومة الشعبية والحركة الطلابية، تأتي تعبيرا عن وقوف شعبنا مع الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يعانون ظروف اعتقالية بالغة القسوة عبر سياسة التعذيب الممنهج بحقهم، كذلك المضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري والاهمال الطبي المتعمد”.

ودعت القوى إلى “المشاركة في الفعالية التي ستقام يوم غد الجمعة الساعة الواحدة ظهرا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، لإرسال رسالة ان الاسرى لن يكونوا وحدهم فريسة للتعذيب الوحشي الممارس بحقهم، وان شعبهم الوفي لن يخذلهم في معركتهم العادلة”.

المصدر: فلسطين اليوم