فوائد تناول المأكولات البحرية بانتظام

التناول المنتظم للأسماك يعوض عن نقص العناصر الدقيقة المفيدة في الجسم. توصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بناءً على نتائج أبحاثهم.

لفت الخبراء الانتباه إلى أن المأكولات البحرية تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان (الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والحديد والزنك وغيرها). أجرى العلماء تجربة قرروا خلالها معرفة كيف يؤثر التناول المنتظم للأسماك على الأشخاص الذين يعانون من نقص في العناصر النزرة المفيدة، بحسب موقع “دني-24”.

وفقًا لنتائج الدراسة، تبين أن تناول الأسماك التي تم صيدها مؤخرًا هو الطريقة الأكثر فعالية ضد نقص العناصر النزرة المفيدة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، سجل الخبراء تطبيع ضغط الدم بين المشاركين في التجربة.

ذكر العلماء أن الأسماك لا تملأ نقص العناصر النزرة المفيدة فحسب، ولكنها أيضًا تتصدى للعمليات الالتهابية، وتقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب الكثيرة.

المصدر: سبوتنيك