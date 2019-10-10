اليمن: عمليات عسكرية تستهدف مواقع العدوان بالجوف والبيضاء

نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية نوعية استهدفت مواقع لقوى العدوان السعودي الاميركي بجبهات الجوف والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري يمني إن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية إغارة على مواقع للخونة في السلان بمديرية المصلوب بالحوف، قتل وجرح خلالها عدد منهم”، وأضاف أن “وحدات أخرى هاجمت مواقع الخونة المخدوعين في الساقية بمديرية الغيل سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وأكد المصدر “مصرع وجرح عدد من الخونة بانفجار عبوة ناسفة في جبهة حام، وسقوط قتلى وجرحى من بصفوفهم بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهة المتون، وتدمير رشاش عيار 12.7 للخونة بقصف مدفعي في جبهة الساقية بالغيل”.

من جهة ثانية، قال المصدر إن “مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات لقوى العدوان وآلياتهم في جبهة الزاهر بالبيضاء ما تسبب بخسائر كبيرة في صفوفهم”.

المصدر: موقع انصار الله