اليمن: إصابة أربعة مواطنين بقصف للعدوان في حجة

أصيب أربعة مواطنين يمنيين بجروح الخميس إثر قصف قوى العدوان السعودي الاميركي لمنازل المواطنين بمديرية حرض في محافظة حجة اليمنية.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان استهدفت منزل المواطن محمد دوكل بمنطقة الشعاب بمديرية حرض، ما أسفر عن إصابة ٣ نساء ورجل بجروح متفاوتة”، وأشار إلى أن “القصف على أسرة المواطن محمد دوكل بمنطقة الشعاب كان بقذيفة مدفعية تحمل قنابل عنقودية محرمة دوليا”.

وأدان المصدر “بشدة هذه الجريمة المروعة التي تضاف إلى سجل قوى العدوان الحافل بالجرائم ضد المدنيين”، ولفت إلى أن “الهجمات على منازل المواطنين وبالأسلحة المحرمة دوليا انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب التي تحظر تعمد استهداف الأعيان المدنية”.

المصدر: موقع انصار الله