أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10-10-2019

النهار

• لوحظ أنّه في أبو ظبي وقبلها باريس وفي كل المحطات الأوروبية لم يجر التطرق إلى عودة النازحين بحيث يكشف أحد السياسيين المخضرمين أنّ هذه المسألة تفوق قدرة لبنان وهي قرار دولي لم يحن وقته بعد.

• يروي متابعون عن مواجهة كلامية بين احدى كريمات مسؤول كبير وسفير للبنان في الخارج حاول ان يزايد عليها امام جمع من الناس مدافعا عن العهد وعن الوزير جبران باسيل تحديداً.

• يشارك النائب شامل روكز معارضين عونيين احتفالهم بذكرى 13 تشرين في قداس على نية شهداء الجيش اللبناني الذين قتلهم الجيش السوري لدى اقتحامه قصر بعبدا ووزارة الدفاع وعددهم نحو 300 من دون القاء كلمة في المناسبة.

اللواء

• تعطي جهات لبنانية الأولوية لتطورات الموقف شمال سوريا من زاوية مواجهة التدخل العسكري التركي.

• تستعجل السلطة إصدار قانون الإعلام الجديد لشمل المواقع الإلكترونية..

• السؤال الذي يملك كثيرون الجواب عليه، ولا يفصح بعضهم: من وراء الحملة على وزراء المستقبل؟

الجمهورية

• أبدى نواب حزب فاعل «نقزة» من كلام مرجع بارز حين أعرب عن المشاركة في إستحقاق إقليمي قريب، وإمكانية فتح قنوات تواصل مع دولة عربية على علاقة فتور معها؟

• قرأ البعض تعميم طرف سياسي على نوابه بضرورة الحضور إلى إحدى جلسات اللجان النيابية لإفتعال مشادة كلاميّة مع أحد النواب الحاضرين تمهيدًا لتطيير اللجنة

• تحدث مرجع بارز عن إستدارة بعض القوى المحلية من محور دولي ذات تأثير كبير في المنطقة إلى محور آخر بدأ يبرز في الآونة الأخيرة على ساحة الشرق الأوسط.

البناء

• أبدت مصادر حكومية ارتياحها لكلام قيادي بارز في حزب كبير يقول فيه إن لا تبديل في تقييم الحزب لمشهد الحكومة والرئاسات بعدما كانت وصلت لرئيس الحكومة وشوشات عن تغيير في موقف الحزب ورغبته بالذهاب لتغيير حكومي قد يكون من ضمنه إعادة النظر بتسميته لرئاسة الحكومة…

• قالت مصادر عسكرية كردية انّ قيادات العشائر العربية المؤيدة للدولة السورية أبلغتها الاستعداد للتعاون في مواجهة ايّ غزو تركي بَري لمناطق شمال شرق سورية، وقالت المصادر إنّ هذا الموقف يأتي مع اشتراط دمشق مواقف سياسية واضحة قبل أيّ تفاوض جديد، ورأت المصدر في الموقفين تعبيراً واحداً عن نظرة دمشق للغزو التركي ونظرتها للموقف الكردي.

المصدر: صحف