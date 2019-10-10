أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 10-10-2019

النهار

الحكومة تسابق الوقت وخلافات في لجنة الإصلاحات مشروع أزمة جديدة في الانقسام حول قانون الانتخاب

“#الحكي_بطوّل_العمر” 10452 رسالة أمل الى اللبنانيين

الأخبار

الدولار بـ1610 ليرات… ومصرف لبنان لا يتدخّل

خنق المعابر «غير الشرعيّة»: هذه طُرُق أجدادنا

نظام التقاعد في خطر!

اللواء

مغامرة أردوغان: تضامن عربي واسع مع سوريا يمهّد لإعادتها الى الجامعة

“عاصفة الموازنة” تسابق النتائج الكارثية للعمليات التركية

الإجراءات التي إتخذها مصرف لبنان غير كافية لتثبيت سعر صرف الدولارّ

الديار

العدوان التركي على سوريا بدأ في شمال شرق سوريا لاحتلال أراضٍ سوريّة

قائد عسكري تركي لجيشه: لا تأخذكم بهم رأفة وأذيقوهم جحيم نيرانكم

«داعش» الإرهابيّة تقاتل الى جانب الجيش التركي ويُقدّر عددها حتى الآن بـ 35 ألف إرهابي

الجمهورية

تحذير دولي للسلطة: فرصكم تنفُذ

لا تأكيدات لودائع عربية.. والإصلاحات خطوة الى الأمام وإثنتان الى الخلف

مرونة أميركيةّ إقتصاديةّ لا سياسية

البناء

سباق الموازنة والمادة 95 وقانون الانتخاب… ولبنان يدين والقومي يدعو لمواجهة الغزو التركي

الحرب تشتعل بين أصحاب مشاريع تقسيم سورية… والدولة وحدها تملك وصفة الحسم

أردوغان وحده… وإدانات عربية ودولية… وترقب إيراني روسي… وجهوزيّة سوريّة

المصدر: صحف