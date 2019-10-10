المتحدث باسم قسد: التصدي لهجوم بري للقوات التركية في بلدة تل أبيض ولم يحدث تقدم حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 00:20

المتحدث باسم قسد: التصدي لهجوم بري للقوات التركية في بلدة تل أبيض ولم يحدث تقدم حتى الآن

منذ 44 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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