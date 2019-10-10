الرئيس الأمريكي: سأمحو الاقتصاد التركي بحال تم القضاء على الاكراد في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2019 - 00:20

الرئيس الأمريكي: سأمحو الاقتصاد التركي بحال تم القضاء على الاكراد في سوريا

منذ 56 mins 9 October، 2019
أخبار موقع المنار

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